Marc Marquez riparte con gli allenamenti in pista | che gas con la nuova Honda Cbr600RR

Advertising

Gazzetta_it : Marc Marquez riparte con gli allenamenti in pista: che ritmo con la nuova Honda Cbr600RR - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MOTOCICLISMO ?? Vota, RT e fai votare il più grande PILOTA di tutti i tempi SEM… - sportal_it : MotoGp, Marc Marquez racconta il suo momento più buio - nxvantatre : Va bene @ Samsung io aspetto che tu faccia un evento mondiale per avere un interazione marquez x bangtan, visto che… - nanaayu93 : RT @SkySportMotoGP: MARC MARQUEZ supera VALENTINO ROSSI al Cavatappi ? Nel GP degli Stati Uniti lo spagnolo rimette in scena lo storico so… -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Marquez

La Gazzetta dello Sport

Ce lo aveva anticipato e la conferma arriva direttamente dai suoi canali social.ha iniziato ad allenarsi in pista tra i cordoli per recuperare al 100% la sua forma fisica. Dopo il rientro in gara, il giovane spagnolo ha voluto fare le cose con calma per non stressare ...MotoGP: Maverick Vinales verso l'Aprilia nel 2022? "So di poter portare al limite l'Aprilia" Pensando al successo diin Germania con una Honda in grande difficoltà, è inevitabile ...Il campione spagnolo ha pubblicato sui social un video in cui si allena tra i cordoli con la media carenata di Tokyo. Marc Marquez finalmente può guidare anche “a casa”: le vacanze sono finite!MotoGP: Lo spagnolo correrà in Austria in veste di Wild Card, con la concreta possibilità di partecipare anche ad altri Gran Premi. Torna in gara un pezzo di storia della MotoGP e significa tantissimo ...