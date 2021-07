Manchester United, Pogba rifiuta il rinnovo: il francese torna sul mercato (Di venerdì 23 luglio 2021) Paul Pogba ha rifiutato il rinnovo del proprio contratto professionale con il Manchester United, notizia che conseguentemente comporta la constatazione del suo imminente addio ai Red Devils. Il centrocampista francese, discreto protagonista a Euro 2020 ed ex Juventus, non avendo accettato di prolungare il legame con il club inglese, sarà repentinamente messo sul mercato per evitare una cessione a zero. A riportarlo è il ‘Daily Mirror’, che precisa inoltre come il contratto di Pogba sia in scadenza nel 2022 e dunque il Manchester ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Paulhato ildel proprio contratto professionale con il, notizia che conseguentemente comporta la constatazione del suo imminente addio ai Red Devils. Il centrocampista, discreto protagonista a Euro 2020 ed ex Juventus, non avendo accettato di prolungare il legame con il club inglese, sarà repentinamente messo sulper evitare una cessione a zero. A riportarlo è il ‘Daily Mirror’, che precisa inoltre come il contratto disia in scadenza nel 2022 e dunque il...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United United - Real: trattativa serrata per Varane Proseguono le trattative tra Manchester United e Real Madrid per il trasferimento del difensore francese Raphael Varane in Premier League. Secondo i tabloid inglesi, i blancos vogliono 50 milioni di sterline per il cartellino del ...

Roma, Spinazzola: 'Torno a novembre. Mourinho ha già conquistato tutti. Inter? Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo' Ricaduta con il Manchester United? Vabbè, ma quello sapevo a che cosa andavo incontro. Non avevo recuperato al cento per cento. Pentito? Ma scherzi? Quelle partite le devi giocare a tutti i costi, ...

