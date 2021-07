Manchester City, offerta scandalosa per ricomporre la coppia europea (Di venerdì 23 luglio 2021) Arriva dall’Inghilterra la notizia di mercato più clamorosa, con l’attaccante del Tottenham che sarebbe vicinissimo al Manchester City. Harry Kane, attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, sarebbe vicinissimo al passaggio al Manchester City. Un trasferimento da 185 milioni di euro per l’attaccante capocannoniere dell’ultima edizione della Premier League e autore di 4 reti ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 luglio 2021) Arriva dall’Inghilterra la notizia di mercato più clamorosa, con l’attaccante del Tottenham che sarebbe vicinissimo al. Harry Kane, attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, sarebbe vicinissimo al passaggio al. Un trasferimento da 185 milioni di euro per l’attaccante capocannoniere dell’ultima edizione della Premier League e autore di 4 reti ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - TuttoMercatoWeb : Bomba dall'Inghilterra: Kane a un passo dal Manchester City. Al Tottenham 185 milioni - StefanoCarmelo : Mi sono appena inventato una bomba di mercato: Il Manchester city sta prendendo Kane per 185M€ Parte di quei soldi… - Indo39646107 : RT @tancredipalmeri: BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m€.… - dadoSuperSantos : RT @CalcioPillole: #Tottenham, mercato da re con i soldi di #Kane? Il City offre 187 milioni di euro per la punta, ad un passo da Manchest… -