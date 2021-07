Manageritalia: “Green pass determinante per la ripresa economica” (Di venerdì 23 luglio 2021) I settori del terziario più sensibili al distanziamento sociale come alloggio e ristorazione e arte/intrattenimento saranno lenti a riprendersi nel 2021, con tassi di crescita annuali significativamente inferiori ai cali registrati l’anno scorso. Ma ci aspettiamo che l’eventuale diffusione dei vaccini permetta all’attività economica di tornare più vicina alla “normalità” pre-pandemia nel 2022. E’ quanto emerge dalla recente analisi dell’osservatorio del terziario Manageritalia. “Non possiamo permetterci -afferma Mario Mantovani, presidente Manageritalia- di mettere in dubbio la ripresa economica e di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) I settori del terziario più sensibili al distanziamento sociale come alloggio e ristorazione e arte/intrattenimento saranno lenti a riprendersi nel 2021, con tassi di crescita annuali significativamente inferiori ai cali registrati l’anno scorso. Ma ci aspettiamo che l’eventuale diffusione dei vaccini permetta all’attivitàdi tornare più vicina alla “normalità” pre-pandemia nel 2022. E’ quanto emerge dalla recente analisi dell’osservatorio del terziario. “Non possiamo permetterci -afferma Mario Mantovani, presidente- di mettere in dubbio lae di ...

Advertising

lifestyleblogit : Manageritalia: 'Green pass determinante per la ripresa economica' - - italiaserait : Manageritalia: “Green pass determinante per la ripresa economica” - TV7Benevento : Manageritalia: 'Green pass determinante per la ripresa economica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Manageritalia Green Manageritalia: "Green pass determinante per la ripresa economica" "Non possiamo permetterci - afferma Mario Mantovani, presidente Manageritalia - di mettere in ... Il green pass e l'ottimale gestione delle attività economiche, in sinergia con gli aspetti sanitari, ...

Assemblea Manageritalia: dialogo con il governo. ... come indicheremo tra qualche giorno presentando il nuovo Osservatorio Manageritalia del Terziario, ... alle strategie finanziarie e di aggregazione, alla digitalizzazione e alla riconversione green. ...

Manageritalia: 'Green pass determinante per la ripresa economica' Tiscali.it Manageritalia: "Green pass determinante per la ripresa economica" Roma, 23 lug. (Adnkronos/Labitalia) - I settori del terziario più sensibili al distanziamento sociale come alloggio e ristorazione e arte/intrattenimento sarann ...

"Non possiamo permetterci - afferma Mario Mantovani, presidente- di mettere in ... Ilpass e l'ottimale gestione delle attività economiche, in sinergia con gli aspetti sanitari, ...... come indicheremo tra qualche giorno presentando il nuovo Osservatoriodel Terziario, ... alle strategie finanziarie e di aggregazione, alla digitalizzazione e alla riconversione. ...Roma, 23 lug. (Adnkronos/Labitalia) - I settori del terziario più sensibili al distanziamento sociale come alloggio e ristorazione e arte/intrattenimento sarann ...