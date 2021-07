M5s, votazioni degli iscritti sul nuovo Statuto si terranno il 2 e 3 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Gli iscritti 'certificati del Movimento 5 Stelle saranno chiamati a votare per il nuovo Statuto associativo' il 2 e 3 agosto. L'annuncio è comparso sul sito del Movimento, dove viene spiegato che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) Gli'certificati del Movimento 5 Stelle saranno chiamati a votare per ilassociativo' il 2 e 3. L'annuncio è comparso sul sito del Movimento, dove viene spiegato che ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: M5s, votazioni degli iscritti sul nuovo Statuto si terranno il 2 e 3 agosto #m5s - MediasetTgcom24 : M5s, votazioni degli iscritti sul nuovo Statuto si terranno il 2 e 3 agosto #m5s - FabioFe52587896 : Grazie per averci permesso di entrare in un supermercato senza Green pass. Vi ripagheremo il giorno delle votazion… - Greci02810311 : @ilfoglio_it ....e Con questa gente il m5s si apprestava a comandare l'Italia.meno male che l'ue ci ha bloccato le… - MimmoMonardoM5S : Brava #ValentinaSganga, ufficialmente la nostra candidata sindaca #m5s per #Torino. Buon lavoro! #sganga… -