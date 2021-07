M5s: Renzi, 'chiedo confronto all'americana in tv a Conte, se se la sente' (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Giuseppe Conte, quasi leader dei Cinque Stelle, mi ha attaccato, parlando dei miei contratti “da centinaia di migliaia di euro”. A Giuseppe Conte potrei proporre un dibattito sulle idee ma non vorrei metterlo in difficoltà (come si vede da questo video, l'ex collega ha idee e modi di esprimerle in linea con la tradizione grillina): dunque mi limito a chiedergli un confronto all'americana pubblico, in TV, sui miei contratti. E sui suoi contratti. E sui suoi rapporti. Io dico che ci divertiamo. Mi faccia sapere l'avvocato del popolo quando è disponibile, se se la sente. Io ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Giuseppe, quasi leader dei Cinque Stelle, mi ha attaccato, parlando dei miei contratti “da centinaia di migliaia di euro”. A Giuseppepotrei proporre un dibattito sulle idee ma non vorrei metterlo in difficoltà (come si vede da questo video, l'ex collega ha idee e modi di esprimerle in linea con la tradizione grillina): dunque mi limito a chiedergli unall'pubblico, in TV, sui miei contratti. E sui suoi contratti. E sui suoi rapporti. Io dico che ci divertiamo. Mi faccia sapere l'avvocato del popolo quando è disponibile, se se la. Io ci ...

Advertising

cla_cominardi : 'Salpi chi può!' @matteorenzi, il promotore del #referendum per abolire il reddito di cittadinanza (misura di cont… - La7tv : #laltrametàdelcrimine @MatteoRenzi: 'Ho detto personalmente a Draghi che siamo pronti a dare una mano a Cartabia. C… - TV7Benevento : M5s: Renzi, 'chiedo confronto all'americana in tv a Conte, se se la sente'... - Giovann00341278 : RT @Michele_Anzaldi: Renzi sfida Conte a un faccia a faccia in Tv. Anzaldi: 'Il leader m5s accetterà o scapperà?' - urbanipierluigi : RT @Michele_Anzaldi: Renzi è pronto ad un faccia a faccia tv con Conte, che non perde mai occasione per attaccarlo: quale tv riuscirà ad or… -