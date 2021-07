M5s, che flop a Torino. Sganga candidato sindaco con 300 voti (Di venerdì 23 luglio 2021) Praticamente nessuno nel M5s immaginava che il voto online a Torino potesse essere vissuto come una prova di forza. E però nemmeno i più scettici, quando si sono trovati di fronte alla competizione tra Valentina Sganga e Andrea Russi per scegliere l'erede di Chiara Appendino come candidato sindaco, ipotizzavano le fattezze e le dimensioni di questa débâcle. Quando l'altro giorno Vito Crimi ha annunciato la vittoria della Sganga, 54,24 per cento a 45,76, ha altresì premesso che era "stata una giornata in cui i numeri sono stati abbastanza limitati, essendo una votazione legata esclusivamente alla città di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Praticamente nessuno nel M5s immaginava che il voto online apotesse essere vissuto come una prova di forza. E però nemmeno i più scettici, quando si sono trovati di fronte alla competizione tra Valentinae Andrea Russi per scegliere l'erede di Chiara Appendino come, ipotizzavano le fattezze e le dimensioni di questa débâcle. Quando l'altro giorno Vito Crimi ha annunciato la vittoria della, 54,24 per cento a 45,76, ha altresì premesso che era "stata una giornata in cui i numeri sono stati abbastanza limitati, essendo una votazione legata esclusivamente alla città di ...

CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - borghi_claudio : @MauS0303 @CacciaDominioni @1Marzia2 @RizzoGiov Caro mio, il punto non è fdi, da nessuna parte si può far qualcosa… - borghi_claudio : @MinervaMcGrani1 @giucruciani Non sono convintissimo che il m5s avrebbe in questa fase il coraggio di votare l'obbl… - mimmomaiello : RT @ottogattotto: #Renzi:#Conte, quasi leader #M5S, mi ha attaccato sui miei contratti.Gli chiedo un confronto pubblico, in TV, sui miei co… - infosferanews : @M5S_Camera @MELINDAGRIPPA @E_Scagliusi Eravate il movimento a tutela del cittadino, della libertà di scelta, della… -