M5S | 2 e 3 agosto voto su nuovo statuto

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Nelle giornate del 2 e 3 agosto tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle saranno chiamati a votare per il nuovo statuto associativo". L'annuncio sul sito del Movimento 5 Stelle, dove viene ricordato che per votare sono necessari i seguenti requisiti: "regolarmente iscritti con identità certificata da almeno sei mesi (iscritto prima del 2 febbraio 2021); utenti che risultano 'attivi': tutti coloro che abbiano effettuato un login, sulla vecchia piattaforma, almeno una volta nei 15 mesi antecedenti il 4 giugno 2021".

