M. Night Shyamalan: "Girare Old è stato come innamorarsi. E ho rischiato di fallire" (Di venerdì 23 luglio 2021) Il regista ci racconta in questa intervista tutte le difficoltà che potevano mandare all'aria il film, tra tutte la pandemia, e l'attaccamento irrazionale per questo progetto “Se dobbiamo conoscerci, bisogna che te lo dica subito, sono un sentimentale, tengo tutto, ticket, biglietti dell’hotel, cartoline, ho una scatola dove sono custodite tutte le mie reliquie”. Esordisce così M.Night Shyamalan per parlarci del suo nuovo film Old (ora nei cinema). La nostra domanda era sulla genesi creativa del … Leggi su it.mashable (Di venerdì 23 luglio 2021) Il regista ci racconta in questa intervista tutte le difficoltà che potevano mandare all'aria il film, tra tutte la pandemia, e l'attaccamento irrazionale per questo progetto “Se dobbiamo conoscerci, bisogna che te lo dica subito, sono un sentimentale, tengo tutto, ticket, biglietti dell’hotel, cartoline, ho una scatola dove sono custodite tutte le mie reliquie”. Esordisce così M.per parlarci del suo nuovo film Old (ora nei cinema). La nostra domanda era sulla genesi creativa del …

Advertising

MashableItalia : M. Night Shyamalan: 'Girare Old è stato come innamorarsi. E ho rischiato di fallire' - Screenweek : #BoxOffice Italia: #OLD di #MNightShyamalan sempre in testa. In seconda posizione troviamo #Ilsignoredeglianelli La… - Queen4everBlog : Recensione: Raccontare la Notte dell’Anima. Il cinema di M. Night Shyamalan, di Maria Rosaria Borrelli, Shatter Edi… - Ma_Se_Domani : E' arrivato #soloalcinema OLD @UniversalPicsIt , il nuovo mystery #thriller di M. Night Shyamalan! Da non perdere… - badtasteit : #Old tre scene in italiano e una featurette 'padre e figlia' del nuovo film di M Night Shyamalan -

Ultime Notizie dalla rete : Night Shyamalan "Old", il nuovo film di M. Night Shyamalan, più che un horror è un (bel) dramma sul tempo Night Shyamalan potrebbe essere anche una dichiarazione d'intenti da parte del regista. Arrivato alla soglia del mezzo secolo (ha compiuto 50 anni nel 2020) Shyalaman dimostra di aver ritrovato ...

L'umanità invecchia improvvisamente in "Old", un thriller ad alta tensione Nelle sale il nuovo lungometraggio del maestro del brivido M. Night Shyamalan. Tra le novità anche il musical "Sognando a New York " In the Heights" Uno dei film più inquietanti dell'anno è l'assoluto protagonista del weekend in sala: si tratta di "Old", ...

M. Night Shyamalan, ecco tutti i suoi mitici cameo Corriere dello Sport.it Old | la recensione del film Un film sul tempo che scorre troppo velocemente, si scontra coi tempi dello spettatore, a causa di una regia che non mette in equilibrio una sceneggiatura non abbastanza ricca e profonda, nonostante l ...

In quale film Marlon Brando ha recitato con Jack Nicholson? Rispondiamo a Old di Shyamalan Nel nuovo film di M. Night Shyamalan ci si interroga continuamente su quale sia il film in cui Brando e Nicholson recitarono insieme: voi lo sapete?

potrebbe essere anche una dichiarazione d'intenti da parte del regista. Arrivato alla soglia del mezzo secolo (ha compiuto 50 anni nel 2020) Shyalaman dimostra di aver ritrovato ...Nelle sale il nuovo lungometraggio del maestro del brivido M.. Tra le novità anche il musical "Sognando a New York " In the Heights" Uno dei film più inquietanti dell'anno è l'assoluto protagonista del weekend in sala: si tratta di "Old", ...Un film sul tempo che scorre troppo velocemente, si scontra coi tempi dello spettatore, a causa di una regia che non mette in equilibrio una sceneggiatura non abbastanza ricca e profonda, nonostante l ...Nel nuovo film di M. Night Shyamalan ci si interroga continuamente su quale sia il film in cui Brando e Nicholson recitarono insieme: voi lo sapete?