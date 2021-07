Lutto per Alessandra Mastronardi, grave perdita in famiglia: “E adesso cosa faremo senza di te?” (Di sabato 24 luglio 2021) grave Lutto in famiglia per Alessandra Mastronardi. L’attrice partenopea ha perso la cugina, morta all’età giovanissima di 32 anni. Si chiamava di Valentina De Icco. La sua prematura scomparsa è stata riportata dalle cronache locali della Campania: la giovane è morta di sclerodermia, malattia autoimmune di cui soffriva fin dall’adolescenza. Mastronardi l’ha ricordata con un lungo e commovente messaggio di sfogo su Instagram. “Quindi ora senza di te cosa dovremmo fare..?”, scrive disperata l’attrice napoletana sul social sotto un paio di scatti di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 luglio 2021)inper. L’attrice partenopea ha perso la cugina, morta all’età giovanissima di 32 anni. Si chiamava di Valentina De Icco. La sua prematura scomparsa è stata riportata dalle cronache locali della Campania: la giovane è morta di sclerodermia, malattia autoimmune di cui soffriva fin dall’adolescenza.l’ha ricordata con un lungo e commovente messaggio di sfogo su Instagram. “Quindi oradi tedovremmo fare..?”, scrive disperata l’attrice napoletana sul social sotto un paio di scatti di ...

