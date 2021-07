L’ultima lettera d’amore (2021): Felicity Jones e Shailene Woodley in un film che si ispira a Sparks (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ultima lettera d’amore Titolo originale: The Last Letter From Your Lover Anno: 2021 Paese: Canada Genere: drammatico, sentimentale Produzione: Blueprint Pictures, film Farm Productions Distribuzione: Netflix Durata: 110 min. Regia: Augustine Frizzell Sceneggiatura: Nick Payne, Esta Spalding Fotografia: George Steel Montaggio: Melanie Ann Oliver Musiche: Daniel Hart Attori: Felicity Jones, Callum Turner, Joe Alwyn, Nabhaan Rizwan, Shailene Woodley, Ncuti Gatwa, Emma Appleton, Christian Brassington, ... Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 23 luglio 2021)Titolo originale: The Last Letter From Your Lover Anno:Paese: Canada Genere: drammatico, sentimentale Produzione: Blueprint Pictures,Farm Productions Distribuzione: Netflix Durata: 110 min. Regia: Augustine Frizzell Sceneggiatura: Nick Payne, Esta Spalding Fotografia: George Steel Montaggio: Melanie Ann Oliver Musiche: Daniel Hart Attori:, Callum Turner, Joe Alwyn, Nabhaan Rizwan,, Ncuti Gatwa, Emma Appleton, Christian Brassington, ...

Advertising

FedericaJBJ : Secondo me a #Voghera ascoltava in loop l'ultima canzone di Elettra e l'ha presa alla lettera - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'ultima lettera d'amore, su Netflix in streaming da oggi - HYACINTUSTAN : usano il neutro e non ci vuole NULLA a non prounciare l'ultima lettera di una parola, ma voi siete solo troppo fiss… - writerinthedavk : Per esempio, tra infj e infp cambia solo l'ultima lettera, ma le funzioni sono completamente opposte infj = ni fe ti se infp = fi ne si te - occhiocine : L’ultima lettera d’amore (2021): Felicity Jones e Shailene Woodley in un film che si ispira a Sparks -