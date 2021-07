Lula lancia un appello a Draghi: “Il vaccino non è solo per chi lo può comprare, ma per tutti. Al G20 si decida di garantirlo ai Paesi poveri” (Di venerdì 23 luglio 2021) “I Paesi ricchi devono poter garantire che tutti i Paesi, a prescindere dalla loro condizione economica, possano ricevere i vaccini, perché tutti gli abitanti del pianeta hanno il diritto di essere curati con dignità”. Così a Sky TG24 Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente del Brasile e candidato alle prossime elezioni presidenziali del 2022, in un’intervista che andrà in onda integralmente oggi alle 19.30. “Ho già mandato un messaggio a Biden, a Macron, ad Angela Merkel, in Cina: devono porgere la mano a quelli che non hanno possibilità – ha aggiunto – Cuba, Venezuela e Iran sono vittime di un blocco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “Iricchi devono poter garantire che, a prescindere dalla loro condizione economica, possano ricevere i vaccini, perchégli abitanti del pianeta hanno il diritto di essere curati con dignità”. Così a Sky TG24 Luiz Inacioda Silva, ex presidente del Brasile e candidato alle prossime elezioni presidenziali del 2022, in un’intervista che andrà in onda integralmente oggi alle 19.30. “Ho già mandato un messaggio a Biden, a Macron, ad Angela Merkel, in Cina: devono porgere la mano a quelli che non hanno possibilità – ha aggiunto – Cuba, Venezuela e Iran sono vittime di un blocco e ...

Advertising

ilfattovideo : Lula lancia un appello a Draghi: “Il vaccino non è solo per chi lo può comprare, ma per tutti. Al G20 si decida di… -