Love is in the air, le anticipazioni del 26 luglio: Eda e Serkan allo scoperto

anticipazioni Love is in the air: puntata 26 luglio. Eda e Serkan allo scoperto: la relazione diventa ufficiale, brutto momento per Selin.

Selin è in crisi dopo il matrimonio saltato: in un colpo solo ha perso l'amore di Ferit e il suo lavoro alla holding. La ragazza è stata abbandonata all'altare da quello che sarebbe dovuto divenire il suo futuro marito, che comprende all'ultimo istante di non poter sposare una donna innamorata di un altro uomo.

