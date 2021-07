Love is in the Air, anticipazioni oggi 23 luglio: Eda conquistata dal famoso architetto (Di venerdì 23 luglio 2021) anticipazioni della puntata di venerdì 23 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Arriva Efe Akman nuovo azionista della holding e subito Serkan lo odia: non ha intenzione di rivendergli le azioni di Selin, arriva pure in ritardo. Invece il famoso architetto, affascinante e dai modi gentili, conquista tutti. Pure Eda. Love is in the Air va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 luglio 2021)della puntata di venerdì 23diis in the Air. Cosa accadràa Serkan ed Eda? Arriva Efe Akman nuovo azionista della holding e subito Serkan lo odia: non ha intenzione di rivendergli le azioni di Selin, arriva pure in ritardo. Invece il, affascinante e dai modi gentili, conquista tutti. Pure Eda.is in the Air va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - avrxtcpxx : RT @_anistonx_: Un anno fa non avrei mai pensato di trovare un'amica così speciale come te, ma è successo. Sei la persona migliore di quest… - freeddsunshine : @P4S00 è stata la loro prima canzone, ti consiglio di ascoltare il resto della discografia. magari prova ad ascolta… -