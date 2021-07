Longari: "Per la corsia mancina può arrivare il giovane dell'Empoli" (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore rilasciando alcune dichiarazioni in merito a Spalletti e alle novità di calciomercato del Napoli: “Terzino sinistro? Mario Rui può restare anche se dovessero acquistare un nuovo terzino e giocarsi il posto con quest'ultimo. Per il nuovo nome tutto fa pensare ad Emerson Palmieri. Al Chelsea ha giocato poco e spinge per avere più spazio. Avendolo già allenato, Spalletti saprebbe come valorizzarlo. Lui è il nome in cima alla lista, l’accordo si può trovare. La strategia del Napoli è quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto, anche perché ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianluigi, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore rilasciando alcune dichiarazioni in merito a Spalletti e alle novità di calciomercato del Napoli: “Terzino sinistro? Mario Rui può restare anche se dovessero acquistare un nuovo terzino e giocarsi il posto con quest'ultimo. Per il nuovo nome tutto fa pensare ad Emerson Palmieri. Al Chelsea ha giocato poco e spinge per avere più spazio. Avendolo già allenato, Spalletti saprebbe come valorizzarlo. Lui è il nome in cima alla lista, l’accordo si può trovare. La strategia del Napoli è quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto, anche perché ...

Advertising

Spazio_Napoli : Longari: 'Per la corsia mancina può arrivare il giovane dell'Empoli' - ilnapolionline : Sportitalia, Longari: 'Ospina resta al Napoli e si gioca la titolarità con Meret. Ecco la strategia per arrivare ad… - Gabri_Juventus : L'offerta del Tottenham da 40mln di euro più 10mln di bonus per Romero sarebbe già stata rifiutata dall'Atalanta, c… - massimobon1 : RT @MetalMetthiu78: @Glongari @AlfredoPedulla Longari, dio Cristo, mi hai fatto rizzare il fallo per tutto il weekend con Lamela alla Fiore… - MetalMetthiu78 : @Glongari @AlfredoPedulla Longari, dio Cristo, mi hai fatto rizzare il fallo per tutto il weekend con Lamela alla F… -