L’Oms non ha mai consigliato di «evitare le campagne di vaccinazione» contro la Covid-19 (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un documento dell’Organizzazione mondiale della sanità intitolato “Guidance on routine immunization services during Covid-19 pandemic in the WHO European Region” (in italiano, “Linee guida sui servizi di immunizzazione di routine durante la pandemia di Covid-19 nella regione europea delL’Oms”), nel quale è stato evidenziato il seguente passaggio: «evitare le campagne di vaccinazione di massa fino a quando la situazione Covid-19 non si risolve». Il post è accompagnato da un commento, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un documento dell’Organizzazione mondiale della sanità intitolato “Guidance on routine immunization services during-19 pandemic in the WHO European Region” (in italiano, “Linee guida sui servizi di immunizzazione di routine durante la pandemia di-19 nella regione europea del”), nel quale è stato evidenziato il seguente passaggio: «ledidi massa fino a quando la situazione-19 non si risolve». Il post è accompagnato da un commento, ...

