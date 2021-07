Lombardia: fino al 1° agosto 100mila vaccini per chi non ha fatto la prima dose (Di venerdì 23 luglio 2021) Centomila nuovi posti a disposizione di tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Regione Lombardia marcia con l’obiettivo di immunizzare il più alto numero di cittadini lombardi dopo aver superato in settimana la cifra emblematica di ben 5 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, a fronte di più di 7 milioni di adesioni e 11 milioni di dosi totali somministrate. “Chi non si è ancora vaccinato – esorta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – da oggi sino all’1 agosto potrà usufruire di uno dei 100mila nuovi slot per prime ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Centomila nuovi posti a disposizione di tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Regionemarcia con l’obiettivo di immunizzare il più alto numero di cittadini lombardi dopo aver superato in settimana la cifra emblematica di ben 5 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, a fronte di più di 7 milioni di adesioni e 11 milioni di dosi totali somministrate. “Chi non si è ancora vaccinato – esorta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti – da oggi sino all’1potrà usufruire di uno deinuovi slot per prime ...

