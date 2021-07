L’omaggio a Barbadoro, l’eroe che difese Palermo dall’avanzata americana (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – Omaggio a Sergio Barbadoro, toscano di nascita, che difese Palermo dall’avanzata americana. Come soltanto gli eroi sanno fare, restando al suo posto fino all’ultimo. “Comandato a sbarrare, con un pezzo, un passo di montagna all’avanzata di una colonna corazzata nemica, animava i suoi uomini trasfondendo in loro la sua fede. Durante l’impari combattimento durato nove ore e reso più aspro dalla mancanza di ostacoli anticarro, senza collegamenti e senza speranza di aiuto, infliggeva gravi perdite all’avversario, aggiungendo nuova gloria alle gesta degli artiglieri italiani. Caduti o feriti i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – Omaggio a Sergio, toscano di nascita, che. Come soltanto gli eroi sanno fare, restando al suo posto fino all’ultimo. “Comandato a sbarrare, con un pezzo, un passo di montagna all’avanzata di una colonna corazzata nemica, animava i suoi uomini trasfondendo in loro la sua fede. Durante l’impari combattimento durato nove ore e reso più aspro dalla mancanza di ostacoli anticarro, senza collegamenti e senza speranza di aiuto, infliggeva gravi perdite all’avversario, aggiungendo nuova gloria alle gesta degli artiglieri italiani. Caduti o feriti i ...

