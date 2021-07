L' Olimpiade più cara di sempre | fra Covid e rinvio sono stati spesi 12 | 7 miliardi di euro ma gli stadi sono vuoti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Iniziano i Giochi, lo sapete già. L'inaugurazione è alle ore 13, orario occidentale. A Tokyo sarà sera inoltrata ed è inutile dire che, sì, per questioni di fuso sarà difficile seguire le varie competizioni, a meno che non siate dei licantropi o che abbiate il reddito di cittadinanza (o entrambe le precedenti). E, quindi, inizia l'più sfortunata della storia, quella del popolo giapponese che ne avrebbe fatto volentieri a meno e capiamo perfettamente il motivo: è una questione di contagi, ovvio, ma soprattutto si tratta di quattrini (la cosa più importante anche per De Coubertin, probabilmente). Snoccioliamo. I Giochi del Sol Levante ...