L’offerta della Juve per Locatelli sembra Totò che vende la Fontana di Trevi (Di venerdì 23 luglio 2021) Lì sul tavolo del Sassuolo ci sono due offerte per Manuel Locatelli, eroe del girone degli Europei azzurri. Una è dell’Arsenal, ed è noiosissima: 40 milioni di euro, secchi. L’altra è quella della Juventus, e la Gazzetta dello Sport la definisce eufemisticamente “innovativa”. La premessa doverosa è che il giocatore del Sassuolo “non ha mai preso in considerazione le proposte dell’Arsenal”, snobbando una delle più gloriose squadre al mondo che gioca il campionato più ricco e competitivo dello stesso mondo, manco fosse un altro Sassuolo. Ne abbiamo scritto qui: lui vuole la Juve e solo la Juve. Batte i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Lì sul tavolo del Sassuolo ci sono due offerte per Manuel, eroe del girone degli Europei azzurri. Una è dell’Arsenal, ed è noiosissima: 40 milioni di euro, secchi. L’altra è quellantus, e la Gazzetta dello Sport la definisce eufemisticamente “innovativa”. La premessa doverosa è che il giocatore del Sassuolo “non ha mai preso in considerazione le proposte dell’Arsenal”, snobbando una delle più gloriose squadre al mondo che gioca il campionato più ricco e competitivo dello stesso mondo, manco fosse un altro Sassuolo. Ne abbiamo scritto qui: lui vuole lae solo la. Batte i ...

