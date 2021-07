Lo spirito olimpico più forte del Covid: a Tokyo cerimonia inaugurale sobria, ma speranzosa (Di venerdì 23 luglio 2021) La solitudine è uno degli aspetti che abbiamo imparato a scoprire negli ultimi due anni. L’emergenza Coronavirus ci ha infatti costretti a ripensare alle relazioni con il mondo esterno, obbligandoci ad affrontare questa nuova realtà. Un frangente della nostra vita che vorremmo lasciarci immediatamente alle spalle e dimenticarci per sempre, ma con cui siamo ancora obbligati a fare i conti. Il buio di questa fase non deve però sopraffarci e, con sacrificio, determinazione e un pizzico di fortuna, dobbiamo saperci rialzare come mostrato dagli artisti che hanno dato il via alla cerimonia d’apertura della 32ª edizione delle Olimpiadi in corso a Tokyo. Piccoli ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) La solitudine è uno degli aspetti che abbiamo imparato a scoprire negli ultimi due anni. L’emergenza Coronavirus ci ha infatti costretti a ripensare alle relazioni con il mondo esterno, obbligandoci ad affrontare questa nuova realtà. Un frangente della nostra vita che vorremmo lasciarci immediatamente alle spalle e dimenticarci per sempre, ma con cui siamo ancora obbligati a fare i conti. Il buio di questa fase non deve però sopraffarci e, con sacrificio, determinazione e un pizzico di fortuna, dobbiamo saperci rialzare come mostrato dagli artisti che hanno dato il via allad’apertura della 32ª edizione delle Olimpiadi in corso a. Piccoli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La seconda delegazione entrata allo stadio Olimpico per la cerimonia di apertura di #Tokyo2020 è il Refugee Olympic… - DovAnachronos : @GaetanoBresci9 Ma lo so avevo voglia di sfottere un po’. Ad ogni modo se partecipi alle Olimpiadi stai già rinunci… - 424BasilStreet : Il termine 'communiter', 'insieme', nato da lungo carteggio Cio-Vaticano. 'Simul' era più appropriato ma avrebbe in… - BiscontiSilvia : @FrancoAgliata @ClaudioPuccio1 Eh neanche sui diritti umani cosa che Israele sta facendo da anni impunemente, si me… - FrancoAgliata : @BiscontiSilvia @ClaudioPuccio1 No Silvi, su questo sono intransigente ?? sullo spirito Olimpico non si passa sopra. -