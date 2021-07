Lo Shakhtar di De Zerbi in chiaro in Italia: Sportitalia acquista i diritti (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi potrà essere seguito anche in Italia. Come rende noto la società ucraina, SportItalia trasmetterà in streaming tutte le partite stagionali in campionato di Marcos Antonio e compagni. La prima partita dello Shakhtar Donetsk in onda su SportItalia sarà quella contro l’Inhulets in programma il 24 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) LoDonetsk di Roberto Depotrà essere seguito anche in. Come rende noto la società ucraina, Sporttrasmetterà in streaming tutte le partite stagionali in campionato di Marcos Antonio e compagni. La prima partita delloDonetsk in onda su Sportsarà quella contro l’Inhulets in programma il 24 luglio. SportFace.

