“Lo faceva sempre”. UeD, Riccardo Guarnieri lo racconta solo oggi. La verità su Roberta Di Padua (Di venerdì 23 luglio 2021) Riccardo Guarnieri è tornato a farsi sentire a due mesi dalla fine di Uomini e Donne. Lo fa con un’intervista a tutto tondo in cui parla, ovviamente, di Roberta Di Padua. “Se ho sentito la sua mancanza? No perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei a un certo punto non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione”. Poi un’altra bordata. “Quest’anno ho avuto la conferma che per me è molto difficile trovare una persona che mi stia accanto e non di fronte” ha aggiunto Riccardo Guarnieri rivelando i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)è tornato a farsi sentire a due mesi dalla fine di Uomini e Donne. Lo fa con un’intervista a tutto tondo in cui parla, ovviamente, diDi. “Se ho sentito la sua mancanza? No perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei a un certo punto non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione”. Poi un’altra bordata. “Quest’anno ho avuto la conferma che per me è molto difficile trovare una persona che mi stia accanto e non di fronte” ha aggiuntorivelando i ...

Ultime Notizie dalla rete : faceva sempre Paola Egonu, chi è la portabandiera del vessillo olimpico: la pallavolista italiana fra sport, sogni e amore ... stare in mezzo a sconosciute mi faceva sentire a disagio" . A un tratto però l'atleta avrebbe ... Sempre dal 2015 Paola inizia a prendere parte alle partite della nazionale maggiore italiana , vincendo ...

Aumentano i casi di scoliosi, il pediatra: 'Meno visite per la paura causata dalla pandemia' Fino ai 5 anni veniamo consultati per tutti questi casi - spiega il pediatra - e dico sempre ai ... L'esame va fatto in una fascia di età ben precisa: 'Qualche anno fa si faceva entro il terzo mese di ...

Sergio Diaz, il 'nuovo Aguero' che non ha mai debuttato col Real Madrid Goal.com Il furto è l'anima della scienza Meucci e il telefono. Wallace e l’evoluzione. Franklin e il Dna. Tanti geni si sono visti “soffiare” grandi scoperte da colleghi più ...

