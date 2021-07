LIVE – Tokyo 2020, boxe 54-57 kg: Testa-Vorontsova, primo turno (DIRETTA) (Di sabato 24 luglio 2021) La DIRETTA scritta di Irma Testa vs Liudmila Vorontsova, incontro valevole per il primo turno di boxe femminile per la categoria 54-57 kg di Tokyo 2020. L’azzurra inizia il suo cammino in Giappone con l’obiettivo di dare la caccia alla medaglia dopo il quarto di finale raggiunto a Rio 2016 da esordiente. Appuntamento alle 10.00 italiane di sabato 24 luglio, Sportface vi aggiornerà in tempo reale con un LIVE testuale e successivi approfondimenti. COME VEDERE L’INCONTRO REGOLAMENTO boxe PROGRAMMA COMPLETO ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Lascritta di Irmavs Liudmila, incontro valevole per ildifemminile per la categoria 54-57 kg di. L’azzurra inizia il suo cammino in Giappone con l’obiettivo di dare la caccia alla medaglia dopo il quarto di finale raggiunto a Rio 2016 da esordiente. Appuntamento alle 10.00 italiane di sabato 24 luglio, Sportface vi aggiornerà in tempo reale con untestuale e successivi approfondimenti. COME VEDERE L’INCONTRO REGOLAMENTOPROGRAMMA COMPLETO ...

