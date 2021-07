LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nespoli 24° in rimonta nel ranking round. Evitato lo spauracchio Corea del Sud nella gara a coppie (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL ranking round FEMMINILE 8.15 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per le Olimpiadi! 8.12 Entro le ore 9 italiane lo staff azzurro avrà la possibilità di modificare la composizione della coppia azzurra, ma verrà quasi sicuramente confermata Chiara Rebagliati (la migliore delle nostre nel ranking round) al fianco di Mauro Nespoli. 8.08 Tabellone della prova a coppie miste: Italia agli ottavi contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELFEMMINILE 8.15 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per le! 8.12 Entro le ore 9 italiane lo staff azzurro avrà la possibilità di modificare la composizione della coppia azzurra, ma verrà quasi sicuramente confermata Chiara Rebagliati (la migliore delle nostre nel) al fianco di Mauro. 8.08 Tabellone della prova amiste: Italia agli ottavi contro ...

