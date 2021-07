LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Boari migliore delle azzurre a metà percorso (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.57: Nella prova individuale la coreana An con 345 punti è davanti, seconda la coreana Jang con 339, poi Brown 8Usa) con 336, Kumari (Ind) e Barankova (Svk) con 334 2.56: Nella prova a squadre l’Italia mantiene la sesta posizione con 967. Corea prima con 1017, poi Usa con 987, Messico con 985 2.54: A metà percorso Boari è la migliore delle azzurre. Grande rimonta per lei che si attesta in 18ma posizione con 326, Rebagliati 21ma con 323, Andreoli è 37ma con 318 2.50: Nella prova individuale sempre davanti la ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.57: Nella prova individuale la coreana An con 345 punti è davanti, seconda la coreana Jang con 339, poi Brown 8Usa) con 336, Kumari (Ind) e Barankova (Svk) con 334 2.56: Nella prova a squadre l’Italia mantiene la sesta posizione con 967. Corea prima con 1017, poi Usa con 987, Messico con 985 2.54: Aè la. Grande rimonta per lei che si attesta in 18ma posizione con 326, Rebagliati 21ma con 323, Andreoli è 37ma con 318 2.50: Nella prova individuale sempre davanti la ...

