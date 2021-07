LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: avvio di ranking round da incubo per Mauro Nespoli (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL ranking round FEMMINILE 6.31 L’Italia continua a scendere in classifica ed è attualmente 14ma tra le Nazioni iscritte al Mixed Team Event con 815 punti, ma può gestire un buon margine di sicurezza (17 punti) nei confronti della “zona rossa”. 6.27 Grandissima difficoltà per Mauro Nespoli, che colleziona un nuovo 52 nella terza volée ed è solo 54° in classifica a quota 157 punti dopo 18 frecce di ranking round. Resiste al comando il padrone di casa Hiroki Muto con 171 punti, a +1 sul coreano Kim Je ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELFEMMINILE 6.31 L’Italia continua a scendere in classifica ed è attualmente 14ma tra le Nazioni iscritte al Mixed Team Event con 815 punti, ma può gestire un buon margine di sicurezza (17 punti) nei confronti della “zona rossa”. 6.27 Grandissima difficoltà per, che colleziona un nuovo 52 nella terza volée ed è solo 54° in classifica a quota 157 punti dopo 18 frecce di. Resiste al comando il padrone di casa Hiroki Muto con 171 punti, a +1 sul coreano Kim Je ...

