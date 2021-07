LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: buon inizio di Sofia Ceccarello, ci prova anche Paolo Monna (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.53: Doppio 10.3 per Ceccarello quando manca un solo Tiro alla fine della seconda serie. Azzurra nona al momento 1.51: Ancora un 10.6 ma poi arriva un 10.1 che fa scendere l’azzurra all’ottavo posto 1.49: Sale addirittura al quarto posto nella proiezione Sofia Ceccarello con un 10.8, 10.7 e 10.6 nella seconda serie 1.46: 10.3 e 10.5 in avvio seconda serie per Ceccarello 1.45: In testa c’è l’iraniana Sadeghian, seguita dalla norvegese Duestad e dalla coreana Kwon 1.43: Si chiude la prima serie di 10 tiri per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.53: Doppio 10.3 perquando manca un soloalla fine della seconda serie. Azzurra nona al momento 1.51: Ancora un 10.6 ma poi arriva un 10.1 che fa scendere l’azzurra all’ottavo posto 1.49: Sale addirittura al quarto posto nella proiezionecon un 10.8, 10.7 e 10.6 nella seconda serie 1.46: 10.3 e 10.5 in avvio seconda serie per1.45: In testa c’è l’iraniana Sadeghian, seguita dalla norvegese Duestad e dalla coreana Kwon 1.43: Si chiude la prima serie di 10 tiri per ...

