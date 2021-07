LIVE Scherma | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Rossella Fiamingo | Mara Navarria e Luca Curatoli all’assalto!

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl borsino e le speranze di medaglia italiane del 24 luglio – Tabellone sciabola maschile – Tabellone spada femminile – I favoriti gara per gara nella– I convocati di tutte le nazionali arma per arma Buonanotte o buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle prime prove diin questi Giochi Olimpici di. Si comincia con la sciabola maschile e la spada femminile: il primo tabellone composto da 35 atleti, il secondo da 34. L’Italia si presenta con tre alfieri nell’arma della sciabola: ...

...Giappone Beach volley Fase a gironi dalle 9 alle 15 Boxe Dalle 4 Preliminari maschili e femminili Ciclismo su strada 4.00 Prova in linea maschile Sport equestri 10.00 Qualificazioni dressage...Le Olimpiadi di Tokyo vedranno lafare, come da tradizione, da apripista. Questa notte può essere "la notte": quella di Rossella. Quella della spada femminile alle 2, e poi l'eventuale finale ...Il borsino e le speranze di medaglia italiane del 24 luglio – Tabellone sciabola maschile – Tabellone spada femminile – I favoriti gara per gara nella scherma – I convocati ... Sport e benvenuti alla ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO - MEDAGLIERE - AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno ...