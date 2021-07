LIVE – Scherma maschile | prima giornata Tokyo 2020 DIRETTA

(Di sabato 24 luglio 2021) Latestuale delladiai Giochi Olimpici di. Cominciano ufficialmente le Olimpiadi in Giappone; lofarà il suo esordio dalle ore 2.30 italiane (ore 9.30 a) con i primi incontri, per poi terminare alle ore 12 italiane (ore 19 a) con le finali. Presenti nel main-draw emente qualificati ai trentaduesimi di finale gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè. Sportface vi offrirà aggiornamenti in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rossella Fiamingo Mara Navarria e Luca Curatoli all’assalto! - #Scherma… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 1 a Tokyo: si assegnano i primi 11 titoli! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Scherma

OA Sport

...Giappone Beach volley Fase a gironi dalle 9 alle 15 Boxe Dalle 4 Preliminari maschili e femminili Ciclismo su strada 4.00 Prova in linea maschile Sport equestri 10.00 Qualificazioni dressage...Le Olimpiadi di Tokyo vedranno lafare, come da tradizione, da apripista. Questa notte può essere "la notte": quella di Rossella. Quella della spada femminile alle 2, e poi l'eventuale finale ...Il borsino e le speranze di medaglia italiane del 24 luglio – Tabellone sciabola maschile – Tabellone spada femminile – I favoriti gara per gara nella scherma – I convocati ... Sport e benvenuti alla ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO - MEDAGLIERE - AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno ...