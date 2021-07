LIVE Olimpiadi Tokyo, tutti gli sport in DIRETTA: sarà Italia-Corea del Sud nell’arco donne (Di venerdì 23 luglio 2021) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 0, che culminerà con la Cerimonia d’Apertura, ma in Giappone si è già alla terza giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime gare di canottaggio e tiro con l’arco. Nel canottaggio scatteranno le batterie per il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro, il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, ed il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 0, che culminerà con la Cerimonia d’Apertura, ma in Giappone si è già alla terza giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime gare di canottaggio e tiro con l’arco. Nel canottaggio scatteranno le batterie per il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro, il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, ed il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, ...

