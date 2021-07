LIVE Musetti-Millman | Olimpiadi Tennis in DIRETTA | il toscano debutta contro l’australiano

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone di– Il programma di giornata – Il tabellone maschile –e l’esordio olimpico Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di esordio di Lorenzonel torneo di singolare maschile dialledi Tokyo. Per il diciannovenneil primo avversario èJohn. Anno di irruzione tra i migliori del mondo, il 2021 di: tre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

OA Sport

Per l'Italia in campo Sonego contro il giapponese Daniel, Fognini contro l'altro giapponese Sugita econ l'australiano Millman. Il serbo Djokovic, grande favorito, esordirà circa alle 10 ...Si riavvicina al best ranking Lorenzo, oggi 61esimo con 1106 punti (una posizione in più rispetto alla scorsa settimana), che ha ereditato il posto di Sinner alle Olimpiadi.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone di Musetti - Il programma di giornata - Il tabellone maschile - Musetti e l'esordio olimpico Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenut ...Prima giornata ufficiale di gare a Tokyo, piatto ricchissimo con tanti italiani da seguire: pallavolo, tennis e tanto altro ...