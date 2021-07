LIVE Italia-Canada, Olimpiadi volley in DIRETTA: esordio per Zaytsev e compagni a Tokyo 2020 (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Blengini Orario, Tv e programma Amiche e amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match inaugurale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente, dopo tante difficoltà, i giochi olimpici entrano nel vivo, oggi inizia per la nazionale di Gianlorenzo Blengini la rincorsa a quell’oro olimpico che nella storia ci è sempre sfuggito. La formula del torneo prevede due gironi dai sei squadre, al termine della ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe parole di Blengini Orario, Tv e programma Amiche e amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match inaugurale del torneo dimaschile delledi. Finalmente, dopo tante difficoltà, i giochi olimpici entrano nel vivo, oggi inizia per la nazionale di Gianlorenzo Blengini la rincorsa a quell’oro olimpico che nella storia ci è sempre sfuggito. La formula del torneo prevede due gironi dai sei squadre, al termine della ...

