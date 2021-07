LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ai quarti il singolo senior maschile, in semifinale il doppio senior femminile! (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.30 Prima serie con Cina, Gran Bretagna, Lituania, Australia, Paesi Bassi. 04.29 Si passa ora al quattro di coppia senior maschile. I prime due in Finale A, gli altri ai ripescaggi. 04.28 Vincono i Paesi Bassi davanti alla Lituania ed all’Australia. Ai ripescaggi la Germania, quarta. 04.20 Terza ed ultima serie con Australia, Germania, Lituania, Paesi Bassi. 04.19 Vince la Romania in 6’49?79, secondo il Canada in 6’57?69, terza l’Italia in 6’59?58. Ai ripescaggi il ROC, quarto. 04.18 semifinale!!!!!! 04.16 L’Italia è terza ai 1500 metri, ma con ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.30 Prima serie con Cina, Gran Bretagna, Lituania, Australia, Paesi Bassi. 04.29 Si passa ora al quattro di coppia. I prime due in Finale A, gli altri ai ripescaggi. 04.28 Vincono i Paesi Bassi davanti alla Lituania ed all’Australia. Ai ripescaggi la Germania, quarta. 04.20 Terza ed ultima serie con Australia, Germania, Lituania, Paesi Bassi. 04.19 Vince la Romania in 6’49?79, secondo il Canada in 6’57?69, terza l’Italia in 6’59?58. Ai ripescaggi il ROC, quarto. 04.18!!!!!! 04.16 L’Italia è terza ai 1500 metri, ma con ...

