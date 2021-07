L’Italia del calcio non è alle Olimpiadi: ecco perché, il motivo (Di venerdì 23 luglio 2021) perché L’Italia del calcio non è alle Olimpiadi di Tokyo 2020? La risposta è semplice e ovvia: gli azzurri non si sono qualificati. La brutta notizia è arrivata con largo anticipo quando, in occasione degli Europei Under 21 disputati nel 2019, gli azzurri allenati da Gigi Di Biagio non si qualificarono perché non riuscirono a piazzarsi tra le prime quattro del torneo di categoria. Una delusione mitigata qualche settimana fa dalla vittoria dell’Europeo della Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini. L’Italia non vince una medaglia ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021)delnon èdi Tokyo 2020? La risposta è semplice e ovvia: gli azzurri non si sono qualificati. La brutta notizia è arrivata con largo anticipo quando, in occasione degli Europei Under 21 disputati nel 2019, gli azzurrinati da Gigi Di Biagio non si qualificarononon riuscirono a piazzarsi tra le prime quattro del torneo di categoria. Una delusione mitigata qualche settimana fa dalla vittoria dell’Europeo della Nazionale maggiorenata da Roberto Mancini.non vince una medaglia ...

