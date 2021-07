L'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, tutte discipline in cui gareggeranno gli atleti azzurri (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Italia si presenta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con 384 atleti in gara (198 uomini e 186 donne). Trentasei, le discipline sportive nelle quali ci sarà almeno un nostro rappresentante. Ecco allora l'elenco completo di chi difenderà i colori azzurri alle prossime Olimpiadi. Tra loro, in tanti puntano a una medaglia. Occhi puntati anche agli sport di squadra, dove l'Italia può arrivare sul podio in più di uno sport. Ad esempio, la pallanuoto, con il Settebello che arriva all'appuntamento da campione del mondo. Attenzione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) L’si presentadi2020 con 384in gara (198 uomini e 186 donne). Trentasei, lesportive nelle quali ci sarà almeno un nostro rappresentante. Ecco allora l'elenco completo di chi difenderà i coloriprossime. Tra loro, in tanti puntano a una medaglia. Occhi puntati anche agli sport di squadra, dove l'può arrivare sul podio in più di uno sport. Ad esempio, la pallanuoto, con il Settebello che arriva all'appuntamento da campione del mondo. Attenzione ...

Advertising

Corriere : ?? Si parte alle 13, inizia la Grecia, l’Italia in bianco «in omaggio al Giappone»: sfilerà 18esima dopo Israele e p… - Agenzia_Italia : Figliuolo chiede alle Regioni liste del personale scolastico non vaccinato - FrancescoLollo1 : Benvenuto al Senatore Lucio Malan! Lascia incarichi prestigiosi e la maggioranza per unirsi alle battaglie di coere… - Claudio18709041 : @Claudie9223 Certo ci possono fare quel che vogliono La gente pensa al mare e alle vacanze. Francia Inghilterr… - DavideDavidec : 1. Scopriamo che ragionevole significa breve. Per carità, anche 1 anno è troppo, ma in Italia si impugnano quasi tu… -