L’Iran rafforza la sua sicurezza. Petrolio dal Golfo dell’Oman, Pasdaran sul nucleare (Di venerdì 23 luglio 2021) La Repubblica islamica sta pianificando l’apertura di un terminal petrolifero sul Golfo dell’Oman per poter aggirare il collo di bottiglia, strategico quanto vulnerabile, dello Stretto di Hormuz. “Questa è una mossa strategica e un passo importante per L’Iran” ha spiegato il presidente uscente Hassan Rouhani durante un’intervista televisiva, perché “garantirà la continuazione delle nostre esportazioni di Petrolio”. “Questo nuovo terminal per l’esportazione di greggio mostra il fallimento delle sanzioni di Washington contro L’Iran”, aggiunge il presidente che per otto anni ha guidato il paese sotto la ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) La Repubblica islamica sta pianificando l’apertura di un terminal petrolifero sulper poter aggirare il collo di bottiglia, strategico quanto vulnerabile, dello Stretto di Hormuz. “Questa è una mossa strategica e un passo importante per” ha spiegato il presidente uscente Hassan Rouhani durante un’intervista televisiva, perché “garantirà la continuazione delle nostre esportazioni di”. “Questo nuovo terminal per l’esportazione di greggio mostra il fallimento delle sanzioni di Washington contro”, aggiunge il presidente che per otto anni ha guidato il paese sotto la ...

