L'Inter raddoppia: due colpi sulla fascia, affare in chiusura (Di venerdì 23 luglio 2021) L' Inter lavora per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Achraf Hakimi, in direzione PSG. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta per chiudere due colpi per la fascia , Nahitan Nandez dal Cagliari e Hector Bellerin dall'Arsenal. L'uruguaiano in uscita dai rossoblu è un jolly di ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 23 luglio 2021) L'lavora per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Achraf Hakimi, in direzione PSG. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta per chiudere dueper la, Nahitan Nandez dal Cagliari e Hector Bellerin dall'Arsenal. L'uruguaiano in uscita dai rossoblu è un jolly di ...

Advertising

Gazzetta_it : L’Inter raddoppia: #Nandez più Bellerin, ora si può. E i giocatori hanno già detto sì - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: L'Inter raddoppia, #Nandez più #Bellerin: l'uno non esclude l'altro, ma soltanto in prestito con diritto di riscatto GDS - infoitsport : L’Inter raddoppia: Nandez più Bellerin, ora si può. E i giocatori hanno già detto sì - infoitsport : L’Inter raddoppia e l’agente arriva in città per chiudere - imcalhainter : RT @it_inter: L'Inter raddoppia, #Nandez più #Bellerin: l'uno non esclude l'altro, ma soltanto in prestito con diritto di riscatto GDS -

Ultime Notizie dalla rete : Inter raddoppia L'Inter raddoppia: due colpi sulla fascia, affare in chiusura L'uruguaiano in uscita dai rossoblu è un jolly di centrocampo in grado di coprire più ruoli e sarebe utile anche come mezz'ala: Inter e Cagliari sono da tempo al lavoro per trovare un'intesa, e l'...

L'Inter raddoppia: Nandez più Bellerin, ora si può. E i giocatori hanno già detto sì Cagliari e Inter hanno in ballo tante altre cose, dopo il passaggio in Sardegna di Dalbert in prestito con diritto. Nainggolan, ad esempio, aspetta una buonuscita per la risoluzione e più alta sarà l'...

L’Inter raddoppia: Nandez più Bellerin, ora si può. E i giocatori hanno già detto sì La Gazzetta dello Sport L'Inter raddoppia: due colpi sulla fascia, affare in chiusura L’Inter lavora per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Achraf Hakimi, in direzione PSG. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta per chiudere due c ...

L’Inter raddoppia e l’agente arriva in città per chiudere Per entrambi la società nerazzurra ha il sì lato calciatore, ma serve quello con le rispettive società proprietarie del cartellino. L’Inter pronta ad un doppio acquisto per Simone Inzaghi: l’agente at ...

L'uruguaiano in uscita dai rossoblu è un jolly di centrocampo in grado di coprire più ruoli e sarebe utile anche come mezz'ala:e Cagliari sono da tempo al lavoro per trovare un'intesa, e l'...Cagliari ehanno in ballo tante altre cose, dopo il passaggio in Sardegna di Dalbert in prestito con diritto. Nainggolan, ad esempio, aspetta una buonuscita per la risoluzione e più alta sarà l'...L’Inter lavora per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Achraf Hakimi, in direzione PSG. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta per chiudere due c ...Per entrambi la società nerazzurra ha il sì lato calciatore, ma serve quello con le rispettive società proprietarie del cartellino. L’Inter pronta ad un doppio acquisto per Simone Inzaghi: l’agente at ...