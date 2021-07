L’Inter non dimentica Dunfries: Raiola al lavoro per convincere il PSV (Di venerdì 23 luglio 2021) Denzel Dunfries nel mirino delL’Inter Per la fascia destra delL’Inter la pista Bellerin non è l’unica. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club nerazzurro non avrebbe del tutto archiviato il fascicolo su Denzel Dunfries anche se le condizioni per portarlo a Milano non sembrano trovare il riscontro favorevole del PSV. “Resiste ancora con forza il nome di Denzel Dumfries, che in Italia ci verrebbe volentieri. Il PSV non vuole cederlo in prestito con diritto, unica formula che consentirebbe alL’Inter di avanzare nella trattativa, ma Raiola sta lavorando di diplomazia, nel ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Denzelnel mirino delPer la fascia destra della pista Bellerin non è l’unica. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club nerazzurro non avrebbe del tutto archiviato il fascicolo su Denzelanche se le condizioni per portarlo a Milano non sembrano trovare il riscontro favorevole del PSV. “Resiste ancora con forza il nome di Denzel Dumfries, che in Italia ci verrebbe volentieri. Il PSV non vuole cederlo in prestito con diritto, unica formula che consentirebbe aldi avanzare nella trattativa, masta lavorando di diplomazia, nel ...

