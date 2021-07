L’indice Rt schizza all’1,26%, così come l’incidenza (da 19 a 41 casi ogni 100mila abitanti), ma negli ospedali regna la stabilità (Di venerdì 23 luglio 2021) come da previsione, non sono certo incoraggianti i dati relativi al monitoraggio settimanale (12-18 luglio), raccolti dall’Iss all’andamento epidemiologico nel Paese. Non sorprende quindi più di tanto, apprendere che ora è la variante Delta a prevalere (si punterà sui tracciamenti), al punto da far sì che L’indice Rt sia schizzato all’1.26. Se da una parte si registra anche l’aumento dell’incidenza, consola il fatto che i contagi restano per il momento sotto il pieno controllo della autorità sanitarie. Complessivamente apprendiamo di 19 regioni definite ‘a rischio moderato’, e di 2 (Basilicata e Valle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021)da previsione, non sono certo incoraggianti i dati relativi al monitoraggio settimanale (12-18 luglio), raccolti dall’Iss all’andamento epidemiologico nel Paese. Non sorprende quindi più di tanto, apprendere che ora è la variante Delta a prevalere (si punterà sui tracciamenti), al punto da far sì cheRt siato.26. Se da una parte si registra anche l’aumento del, consola il fatto che i contagi restano per il momento sotto il pieno controllo della autorità sanitarie. Complessivamente apprendiamo di 19 regioni definite ‘a rischio moderato’, e di 2 (Basilicata e Valle ...

