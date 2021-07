L’incidente del minibus a Capri potrebbe essere stato causato da un malore dell’autista (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri, a Capri, un minibus è precipitato per 10 metri sopra le cabine del Lido “Le Ondine”, a Marina Grande, a pochi metri dalla spiaggia piena di bagnanti. NelL’incidente sono rimaste ferite 23 persone e l’autista del bus, Emanuele Melillo, 33 anni, napoletano, è morto. Sui quotidiani la ricostruzione della dinamica delL’incidente. Probabilmente l’autista ha avuto un malore: questa la pista seguita dagli inquirenti. Non ci sono feriti gravi, per fortuna. Quelli ricoverati hanno politraumi con fratture multiple, sospette lesioni vascolari del torace e dell’addome, contusioni ed escoriazioni. Il bus, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri, a, unè precipitato per 10 metri sopra le cabine del Lido “Le Ondine”, a Marina Grande, a pochi metri dalla spiaggia piena di bagnanti. Nelsono rimaste ferite 23 persone e l’autista del bus, Emanuele Melillo, 33 anni, napoletano, è morto. Sui quotidiani la ricostruzione della dinamica del. Probabilmente l’autista ha avuto un: questa la pista seguita dagli inquirenti. Non ci sono feriti gravi, per fortuna. Quelli ricoverati hanno politraumi con fratture multiple, sospette lesioni vascolari del torace e dell’addome, contusioni ed escoriazioni. Il bus, ...

Advertising

crocerossa : 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di t… - stebellentani : “Immenso danno causato a tutti i giovanissimi dalla chiusura delle scuole per una malattia che dai 5-14 anni porta… - Giovanni7769 : RT @sabrina__sf: Malore improvviso per l'autista morto nell'incidente a CAPRI. la seconda dose del siero benedetto è solo una coincidenza. - robertorotondo : “Non ho rimorsi”. L’autodifesa del direttore di Funivie #Mottarone Perocchio dopo l’incidente probatorio. Il commen… - AlanDylanDog : RT @crocerossa: 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di tutta la… -