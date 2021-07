Lil Nas X: Industry Baby è il nuovo video super queer (Di venerdì 23 luglio 2021) Lil Nas X ha fatto di nuovo centro grazie al video di Industry Baby dove mostra un carcere queer con tute fucsia (al posto di quelle classiche arancioni), docce con altri detenuti ed ovviamente anche una guardia carceraria che si trastulla sul video Montero (Call Me By Your Name). Orgogliosamente queer ed apertamente gay (nonché versatile, questo ha fatto intendere) Lil Nas X ci ha regalato l’ennesimo successo qua in collaborazione con Jack Harlow e con il cameo di Colton Haynes. Un Orange Is The New Black con tanto di fuga dal carcere che strizza l’occhio a Prison Break: ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 luglio 2021) Lil Nas X ha fatto dicentro grazie aldidove mostra un carcerecon tute fucsia (al posto di quelle classiche arancioni), docce con altri detenuti ed ovviamente anche una guardia carceraria che si trastulla sulMontero (Call Me By Your Name). Orgogliosamenteed apertamente gay (nonché versatile, questo ha fatto intendere) Lil Nas X ci ha regalato l’ennesimo successo qua in collaborazione con Jack Harlow e con il cameo di Colton Haynes. Un Orange Is The New Black con tanto di fuga dal carcere che strizza l’occhio a Prison Break: ...

