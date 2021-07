Libri, dai thriller psicologici a Karl Marx: ecco le novità internazionali (Di venerdì 23 luglio 2021) Un piede in paradiso, di Ron Rash (traduzione di Tommaso Pincio; La Nuova Frontiera), è un romanzo che affonda le proprie radici nell’America dei margini, forte degli insegnamenti di William Faulkner e James Still (con tracce di Breece D’J Pancake), e che dipana le pluralità umane di una comunità degli Appalachi. Un reduce della guerra in Corea, testa calda della contea, è scomparso senza lasciare traccia. Lo sceriffo Alexander, il contadino Billy Holcombe, sua moglie Amy, loro figlio e il vicesceriffo raccontano, ognuno attraverso il proprio punto di vista, cosa si cela dietro al mistero della sparizione. E nel tratteggiare con incisivo punto di vista psicologico i personaggi, l’autore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Un piede in paradiso, di Ron Rash (traduzione di Tommaso Pincio; La Nuova Frontiera), è un romanzo che affonda le proprie radici nell’America dei margini, forte degli insegnamenti di William Faulkner e James Still (con tracce di Breece D’J Pancake), e che dipana le pluralità umane di una comunità degli Appalachi. Un reduce della guerra in Corea, testa calda della contea, è scomparso senza lasciare traccia. Lo sceriffo Alexander, il contadino Billy Holcombe, sua moglie Amy, loro figlio e il vicesceriffo raccontano, ognuno attraverso il proprio punto di vista, cosa si cela dietro al mistero della sparizione. E nel tratteggiare con incisivo punto di vista psicologico i personaggi, l’autore ...

Advertising

zazoomblog : Libri dai thriller psicologici a Karl Marx: ecco le novità internazionali - #Libri #thriller #psicologici #Marx: - RetwittL : RT @BrunoMutarelli: Franz Kafka ha avuto un’influenza talmente profonda nella letteratura europea e mondiale da meritarsi un aggettivo in g… - Dedalus12470353 : RT @BrunoMutarelli: Franz Kafka ha avuto un’influenza talmente profonda nella letteratura europea e mondiale da meritarsi un aggettivo in g… - SalaLettura : RT @BrunoMutarelli: Franz Kafka ha avuto un’influenza talmente profonda nella letteratura europea e mondiale da meritarsi un aggettivo in g… - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: “Libri da scoprire” PARTE CON “CUORE DI CUOIO” E UN LIBRO IN REGALO AL PUBB… -