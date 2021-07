Libero De Rienzo, polemiche su come i giornali ne hanno raccontato la morte. Repubblica replica: “Necessario raccontare dettagli. Su Maddalena Urbani nessuno si oppose” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 15 luglio scorso l’attore Libero De Rienzo è stato trovato senza vita. Morto a soli 44 anni, stroncato da un infarto, con il successivo ritrovamento di eroina nella sua abitazione. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per morte in conseguenza di altro reato disponendo l’autopsia. La scomparsa dell’attore di Fortpàsc e Santa Maradona ha aperto un dibattito sul ruolo del giornalismo nel racconto della tragica vicenda, categoria finita nel mirino nei giorni scorsi. dettagli scabrosi ritenuti inutili e irrispettosi, titoli acchiappaclick, mancanza di rispetto verso la famiglia senza reali certezze: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 15 luglio scorso l’attoreDeè stato trovato senza vita. Morto a soli 44 anni, stroncato da un infarto, con il successivo ritrovamento di eroina nella sua abitazione. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta perin conseguenza di altro reato disponendo l’autopsia. La scomparsa dell’attore di Fortpàsc e Santa Maradona ha aperto un dibattito sul ruolo delsmo nel racconto della tragica vicenda, categoria finita nel mirino nei giorni scorsi.scabrosi ritenuti inutili e irrispettosi, titoli acchiappaclick, mancanza di rispetto verso la famiglia senza reali certezze: ...

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - infoitcultura : I funerali di Libero De Rienzo: parenti e amici insieme per l'ultimo saluto - Mar10R0ss1 : RT @BorisSollazzo: Non scriverò oltre in merito. Vorrei che ci fosse un dibattito e diventassimo migliori come categoria. Ma era anche giu… -