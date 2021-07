Libero De Rienzo e l'eroina, "non si può dire". E Repubblica asfalta i sinistri: "Con la figlia di Urbani tutti zitti" (Di venerdì 23 luglio 2021) Censura per Libero De Rienzo. La follia del mondo dello spettacolo "di sinistra" colpisce anche Repubblica, e Marco Mensurati è costretto a difendersi e contrattaccare. Tutto nasce dallo scoop del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che per primo ha parlato del ritrovamento di una busta di eroina a casa dell'attore 44enne morto la scorsa settimana per un malore. La pista è quella dell'assunzione di droga, e il sospetto degli inquirenti è che l'interprete di Santa Maradona e Smetto quando voglio, uno degli interpreti più intensi e versatili della sua generazione, non fosse da solo ma in compagnia di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Censura perDe. La follia del mondo dello spettacolo "di sinistra" colpisce anche, e Marco Mensurati è costretto a difendersi e contrattaccare. Tutto nasce dallo scoop del quotidianotto da Maurizio Molinari, che per primo ha parlato del ritrovamento di una busta dia casa dell'attore 44enne morto la scorsa settimana per un malore. La pista è quella dell'assunzione di droga, e il sospetto degli inquirenti è che l'interprete di Santa Maradona e Smetto quando voglio, uno degli interpreti più intensi e versatili della sua generazione, non fosse da solo ma in compagnia di un ...

