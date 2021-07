Liberato Cacace, un po’ di Italia nel calcio alle Olimpiadi di Tokyo: chi è il terzino della Nuova Zelanda che rincorre una carriera in Europa (Di venerdì 23 luglio 2021) Un emigrato campano che apre un ristorante di cucina Italiana dall’altra parte del mondo e lo chiama La Bella Italia. È il cliché per eccellenza del nostro Paese, ma anche l’inizio della storia di Liberato Cacace, terzino della Nazionale olimpica neozelandese che ha esordito battendo la Corea del Sud nella prima giornata del torneo maschile. Cacace però non è solamente un elemento di colore da derubricare nella sezione curiosità, ma un calciatore in ascesa reduce dalla sua prima, positiva stagione in Europa, continente che prima del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Un emigrato campano che apre un ristorante di cucinana dall’altra parte del mondo e lo chiama La Bella. È il cliché per eccellenza del nostro Paese, ma anche l’iniziostoria diNazionale olimpica neozelandese che ha esordito battendo la Corea del Sud nella prima giornata del torneo maschile.però non è solamente un elemento di colore da derubricare nella sezione curiosità, ma un calciatore in ascesa reduce dalla sua prima, positiva stagione in, continente che prima del suo ...

