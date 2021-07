“L’ha voluta Pier Silvio Berlusconi”. Mediaset non ha dubbi, nome pesante per il programma top (Di venerdì 23 luglio 2021) Mediaset piazza il colpaccio. Per il nuovo programma comico di Italia 1 arriva un nome pesante. Sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi a volerla. Una ventata di novità dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi che non c’era andata troppo tenera. “Credo che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro – ha scritto – per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”. Alla base della separazione pare ci siano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)piazza il colpaccio. Per il nuovocomico di Italia 1 arriva un. Sarebbe stato proprioa volerla. Una ventata di novità dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi che non c’era andata troppo tenera. “Credo che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro – ha scritto – per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”. Alla base della separazione pare ci siano ...

Advertising

marica88094510 : Sono in Calabria, sulla spiaggia sto assistendo ad una scena di discriminazione verso il meridione. “La mafia è nat… - alessandro5161 : Anche se occorre pure ricordare che se abbiamo avuto Conte, Fofo’, Gualtieri, e il resto dell’armata #Brancaleone l… - viskoleo : RT @MarioCutini: I 5 Stelle non devono dare fiducia al governo Draghi, se non previa modifica della schiforma Cartabia che l'ha fatta scriv… - ar_tes_ : RT @MarioCutini: I 5 Stelle non devono dare fiducia al governo Draghi, se non previa modifica della schiforma Cartabia che l'ha fatta scriv… - drlectar : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia #Tiberis, la spiaggia sul Tevere voluta da @virginiaraggi, ha aperto ai romani e allo sport agonis… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha voluta Roma, il M5s respinge la mozione contro le delocalizzazioni degli ambulanti voluta dall’ex Marcello De… Il Fatto Quotidiano