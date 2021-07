L' ha scoperta a letto con l' amante Gianni Agnelli | una piccantissima | clamorosa storia di corna Sapete chi era lei? | Foto

(Di venerdì 23 luglio 2021) L'Avvocato, Anita Ekberg e l'. Sul Fatto quotidiano Umberto Pizzi, il "paparazzo" per eccellenza della Dolce vita romana degli Anni 60, regala una chicca su. La diva svedese lanciata da Federico Fellini "era esagerata - ricorda ilgrafo -, quando passava era come ricevere uno schiaffo in faccia, della serie 'sveglia, sono qui!'. E lo sapeva, ci rideva, ci giocava, dominava la scena, qualunque fosse". All'epoca Roma era tornata caput mundi, soprattutto del gossip e dei party vip di cui Anita era la regina incontrastata. "Gli uomini impazzivano. Il potere la pretendeva - prosegue ...

Advertising

trilly153 : RT @rosatoeu: Reggio Calabria, la scoperta dei carabinieri: il bunker per nascondere armi, stupefacenti e latitanti. A Taurianova (Reggio C… - rosatoeu : Reggio Calabria, la scoperta dei carabinieri: il bunker per nascondere armi, stupefacenti e latitanti. A Taurianova… - beamillsallgdr : @mordeiwazaki si la faccio il 25, ma ho letto che il green pass ha validità 15 giorni dopo la seconda dose..io part… - rattodisabina : Ho appena letto della scoperta della variante 'lambda', le prossime saranno nominate direttamente con bestemmie greche. - parisicrm : RT @brancrm: @parisicrm “cercava una sorta di rivelazione, tra le pagine dei libri, tra le righe delle canzoni, nelle pieghe di un letto di… -

Ultime Notizie dalla rete : scoperta letto

calabriadirettanews

Amy Jade Winehouse (Londra, 14/9/1983 - Londra, 23/7/2011) è stata trovata morta neldi casa sua, al 30 di Camden Square. La causa, vera, non è mai stata: alcol o bulimia, come dice il ...il tasso di occupazione dei postiin terapia intensiva per pazienti affetti da COVID - 19 è ...passa mai 23 luglio 1357 - Galeotto Malatesta conquista Bertinoro Franco Cardini guida alla...EVENTI . VARESE – Laboratori, visite al museo e musica. La domenica di Artigiani in borgo al Sacro Monte. Appuntamento domenica con numerose attività per accendere un riflettor ...Christian La Fauci, scrittore genovese di 46 anni, è morto a causa di un malore. Decesso anche per la madre, deceduta di stenti ...