“Lettera a me stesso” è il nuovo singolo di Herré!

Da venerdì 23 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali "Lettera A ME stesso", il nuovo singolo di HERRÉ. "Lettera a me stesso" è un promemoria per il futuro, un incitamento alla forza interiore; parlare al proprio io, in maniera diretta, permette di rischiarire col tempo la mente, in modo tale da potersi focalizzare sui sogni e gli obiettivi da raggiungere. Le parole scritte rimangono impresse nella memoria storica di ognuno di noi, e questo vale per la canzone che diventa poesia, da saper leggere quando fuori è buio e si sente il bisogno di ...

