Letta: "Nel 2023 governo lo facciamo noi, non Salvini-Meloni" (Di venerdì 23 luglio 2021) "Dobbiamo lavorare per rilanciare il nostro Paese, per rendere possibile che si riesca a fare crescita, occupazione, sviluppo, posti di lavoro, ma noi dobbiamo costruire l'alternativa. L'alternativa vuol dire che non dobbiamo permettere che il nostro Paese finisca accanto al governo ungherese e al governo polacco. Non possiamo permetterlo". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, alla Festa dell'Unità di Napoli. "E' una promessa quella che noi facciamo – ha aggiunto Letta – e la facciamo nonostante ci sia un coro di benpensanti che, nel nostro Paese, ogni volta che qualcuno dei ...

